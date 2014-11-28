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Донбасс может остаться без мобильной связи - Новости Донбасса

Общество

Донбасс может остаться без мобильной связи

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28.11.2014 / Илья Требор
Донбасс может остаться без мобильной связи

Мобильные телефоны - главное средство связи для многих жителей Донбасса с остальной Украиной, иногда это единственный путь прорвать информационную блокаду. Но есть подозрения, что пророссийский режим может вытеснить из региона украинских операторов.

Информация о возможном выходе украинских операторов мобильной связи с оккупированной сепаратистами территории Донбасса появилась еще в начале августа. Тогда один из крупнейших операторов страны «МТС Украина» (около 90% покрытия Донбасса принадлежит именно ему) был вынужден рассылать текстовые сообщения, в которых успокаивал своих абонентов, что весть о выходе из Донецкой и Луганской областей является «безосновательной». Причиной таких слухов стали проблемы в работе сетей - 6 августа практически все районы Донецка оказались в «мобильной тишине». К этому добавились новости из Луганщины, где тогда не работала связь уже несколько дней, и слухи начали трансформироваться в панику.

Боевики силой разгоняли людей, которые вместе собирались, чтобы поймать сигнал, или подзарядить мобильный. Некоторым на мобильные телефоны стали приходить фейковые сообщение с текстом «Добро пожаловать в Новороссию» и предложением прислать настройки уже для российской компании «МТС».

31 октября жители Донецка снова остались без связи - из-за боевых действий была повреждена волоконно-оптическая линия, в результате недоступной для рядовых граждан стала мобильная связь, обеспечиваемая операторами «МТС Украина» и «Киевстар». Работала только сеть оператора «Лайф». Однако, уже через несколько дней ситуация диаметрально изменилась - первые два оператора были доступны дончанам, а последний, как говорят, «отвалился».

Поэтому бестелесные слухи, рожденные в конце лета, начали распространяться снова. Особенно это стало заметно на фоне нового процесса перерегистрации предприятий, который был анонсирован «правительством» ДНР и начался именно в ноябре. Операторы, которые обеспечивают связь на территории всей страны и работают в соответствии с украинским законодательством, отказались, чтобы их донбасские активы были подчинены каким-то структурам «ДНР». По крайней мере такое решение подтвердили в пресс-службе МТС.

«То, какое количество усилий мы направляем на то, чтобы восстанавливать связь в Донецкой и Луганской областях, то это как-то не соответствует этой информации (о выходе оператора из региона, - ред.). У нас планов таковых нет, компания постоянно работает над тем, чтобы связь у людей была, намерений по собственной инициативе уходить нет. Насколько я знаю, у коллег тоже», - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь «МТС Украина» Виктория Павловская.

Также оставлять регион не планирует и четвертый по величине оператор «Интертелеком» (национальный CDMA-оператор).

Кроме того, в пресс-службе компании «Киевстар» подчеркнули, что оператор сохранил работоспособность около 90% базовых станций, даже когда коммутаторы в Донецке и Луганске были отключены из-за проблем с энергоснабжением.

«Хотим отметить, что безопасность и защищенность телеком-сети, особенно ее сегментов на Донбассе, находится под постоянным контролем "Киевстар". В то же время, при малейших попытках стороннего вмешательства в работу сети, подключения неавторизованного оборудования, других аналогичных преступных действий, оператор будет вынужден немедленно отключить от основной сети любые сегменты инфраструктуры, где возникнет такая опасность», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе оператора также заметили, что работа сетей во многом зависит от энергоснабжения в коммунальных электросетях, и в этом отношении Донбасс не является стабильным регионом — в Донецкой и Луганской областях сети телеком-операторов периодически страдают от различных повреждений, возникающих в результате действий сторонних лиц.

Последний крупный оператор «Лайф» пока так и не откликнулся на запрос журналистов.

Чего ждать?

Просчитать, как будет развиваться ситуация с рынком мобильной связи в Донбассе, сегодня сложно. С одной стороны, пример «крымского сценария» - с полуострова в августе ушел сначала «Киевстар», за ним «Лайф», а последним вышел МТС - абонентам поступило сообщение, что отныне не будет поддерживаться трафик и перечень номеров. 5 августа в Крыму к работе приступил российский «К-Телеком», а в тот же день на полуострове отключила связь «МТС Украина».

Эти факты вызывают напряженность - многое из того, что сегодня внедряется в «республиках», испытывали сначала в Крыму. И тем не менее, Крым - официально присоединили к Российской Федерации. А вот «ДНР» и «ЛНР» другое дело - сюда российские мобильные операторы достоверно не будут спешить заходить. Такое поведение может угрожать им новым витком западных санкций.

В общем, ситуацию можно сравнить с банковской сферой - финансовые учреждения тоже не очень активно покидали зону АТО. Но после погромов и ограблений, в Донецке остался выполнять свои функции только один настоящий банк - «Ошадбанк» (который сейчас решает - закрывать свои отделения в городе или нет).

Можно предполагать, что боевикам не на руку в такие трудные времена (катастрофическая нехватка денег, голодные бунты и прекращение социальных выплат со стороны украинской власти) устраивать проблемы еще и со связью. Сейчас это будет нелогичным и даже опасным для так называемых «республик» - в маленьких городках Донбасса, где не так много военной силы, уже сегодня люди перекрывают дорогу технике «ополчения».

Но уже были случаи, которые свидетельствуют, что начальники Донбасса готовы на непопулярные шаги - от заявлений о «шариате» Мозгового к казням «ДНР». Поэтому местные жители дальше опасаются проблем еще и со связью. При этом некоторые спешат покупать сим-карты сразу нескольких операторов, ведь мобильная связь, или ее отсутствие в зоне АТО, может стать вопросом жизни и смерти.

Источник: Радио Свобода

УРА-Информ.Донбасс

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