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Лишние люди: Без средств к существованию в Донбассе остались тысячи пенсионеров - Новости Донбасса

Общество

Лишние люди: Без средств к существованию в Донбассе остались тысячи пенсионеров

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28.11.2014 / По материалам AFP
Лишние люди: Без средств к существованию в Донбассе остались тысячи пенсионеров

Всего в Донецкой области проживает 1 млн 300 тыс. пенсионеров, из них на подконтрольных боевикам территориях остались около 650 тыс. стариков. Сегодня этих людей официальная украинская власть и захватившие регион боевики поставили на грань выживания.

Постановление Кабмина Украины о финансировании бюджетных учреждений и осуществлении социальных выплат населению тех районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти, фактически означает остановку любой финансовой деятельности, в том числе и выплаты пенсий на этих территориях. Поскольку руководство самопровозглашенной ДНР также заявило, что на социальные выплаты средств в «республике» нет, у пенсионеров Донетчины осталось два выхода – умирать от голода или пытаться переоформить пенсии на украинских территориях, пройдя круги бюрократических препятствий.

Ранее жители захваченных территорий могли рассчитывать на получение социальных выплат, переоформив свои пенсионные документы в украинских городах с указанием адреса временного проживания. Зачастую такой адрес был фиктивным, поскольку Пенсионный фонд не требовал его подтверждения. Но согласно новому постановлению Кабинета Министров, для получения выплат пенсионер должен иметь официальный статус переселенца и подтверждение от Управления труда и социальной защиты населения о проживании на освобожденной территории.

«По старой схеме в Донецкой области успели переоформить пенсии немало пенсионеров, где-то 1/3 от общего числа, проживающих на захваченных территориях, то есть где-то более 200 тысяч человек. Но сейчас эта схема уже не работает и людям нужно получать статус беженца», - отметил сотрудник пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.

Такие формальности породили в Донецкой области появление коррупционных схем – в украинских городах Донетчины жители за деньги пенсионерам предлагают подтверждать их проживание в своих домах, средняя цена «вписки» в таких случаях – 500 грн. Также целый ряд сложностей возник у пожилых людей с попытками выехать для подачи документов. Так, в Донецке из-за длительных боевых действий в данный момент работает только один автовокзал. В последние дни с 6:00 на вокзале выстраиваются в очереди сотни пенсионеров, желающих выехать для подачи документов.

«Я уже месяц назад ездила, брала документы на пенсию в Краматорске, а теперь мне, получается, нужно снова стоять очередь на холоде, чтобы уехать, а потом стоять очередь, чтобы переоформить документы. И я не уверена, что получится что-то сделать, и я смогу получить свои деньги», - отметила жительница Донецка, пенсионерка Екатерина Савенко, 70 лет.

В то же время по всей области остаются люди, которые финансово и физически не способны выехать, чтобы подать документы. «Только в Донецке по моим приблизительным данным проживает около 200 тысяч пенсионеров, из них 32 тысячи по состоянию здоровья и в силу разных причин не могут эвакуироваться, кому-то, конечно, помогают родственники, но далеко не всем. Таким образом, по нашим подсчетам, в группе риска остаются до 30 тысяч пенсионеров, эти люди просто на грани выживания. Многие из них нуждаются в пожизненных лекарствах, для этого нужны деньги и, естественно, сами лекарства. И с тем, и с другим в Донецке сейчас большие перебои и проблемы. И своим решением правительство плохую ситуацию сделало еще хуже», - отметил волонтер, представитель Инициативной группы жителей Донбасса «Ответственные граждане» Евгений Шибалов.

Пенсионеры Донетчины, которые не смогли переоформить документы, на сегодня не получают деньги уже 4 месяца, многие все это время выживают только благодаря гуманитарной помощи и волонтерам. «Нас бросили умирать. Никто не может нам сказать, когда это закончится и сколько еще нам жить впроголодь. У меня нет родственников, я жила на одну пенсию, но сейчас нет и ее. Я занимала уже несколько раз у соседа-шахтера просто хотя бы на хлеб, но сейчас ему тоже не платят зарплату, а мне эти долги никогда уже не отдать. Все что есть, это то, что приносят небезразличные люди, самой мне сложно ходить за гуманитарной помощью и стоять в очередях, потому что больные ноги, передвигаюсь на костылях. Я благодарна тем, кто приносит мне продукты, но попросить денег еще и на лекарства я не решаюсь, хотя без своих капель начинаю совсем слепнуть. Кто мне скажет, как жить дальше?» - рассказывает жительница Макеевки, пенсионерка, Татьяна Соловьева, 76 лет.

Уже сейчас под крупными донецкими супермаркетами появляются пенсионеры, которые просят прохожих купить им еду или лекарства. Многие из них приносят рецепты от врачей, выписки из историй болезни и свои пенсионные удостоверения, подтверждающие, что они не аферисты. «Я никогда не думала, что доживу до такого позора. Я впервые сегодня вышла просить людей, чтобы купили мне лекарства от сердца, самые дешевые, хоть что-то, потому что без них не могу», - сквозь слезы рассказала в Донецке пенсионерка Нина Никифоровна, которая постеснялась называть свои полные анкетные данные.

Сегодня, по информации Донецкой ОГА, официально в области не зарегистрировано ни одного случая смерти от голода. Однако чиновники поясняют, что могут собирать данные только на территориях, подконтрольных Украине, а смерти пенсионеров в «республике» могут остаться просто без учета.

По материалам AFP

УРА-Информ.Донбасс

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