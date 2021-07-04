В Донецке сегодня, 27 мая, продолжается активная фаза АТО. Об этом в интервью «УРА-Информ.Донбасс» заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

По его словам, пока силы ДНР не объявляли о своей капитуляции.

«АТО в Донецке будет продолжаться, пока не будут уничтожены все террористы или пока они не сдадутся. По потерям с их стороны точных данных пока нет, но убитых не менее 200 человек. Следственная группа продолжает работу, и точные данные будут известны сегодня к вечеру», – заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

Как ранее сообщало «УРА-Информ.Донбасс», в Донецке 26 мая, в аэропорту началась полноценная АТО. Бои продолжаются. К силам ДНР в аэропорт прибыло подкрепление.

УРА-Информ.Донбасс